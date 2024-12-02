هاشم للنشرة: موضوع عودة النازحين إلى القرى الحدودية سيبت خلال ساعات مع بدء عمل لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، أن موضوع عودة النازحين إلى القرى الحدودية الأمامية من المفترض أن يبت خلال ساعات مع بدء عمل اللجنة المشرفة على تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشدداً على أن هذا الموضوع يأخذ حيزاً واسعاً من النقاش.

وفي حين شدد النائب هاشم على أهمية هذا الموضوع في عمل اللجنة، لفت إلى أن العضو الأميركي وصل إلى لبنان، بينما العضو الفرنسي من المفترض أن يصل خلال وقت قصير إلى بيروت.

أما بالنسبة إلى الإستحقاق الرئاسي، أوضح النائب هاشم أنه من المفترض أن تنتج جلسة الإنتخاب المقبلة، المقررة في التاسع من كانون الثاني، رئيساً جديداً للبلاد، في ظل الجهود التي يبذلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على هذا الصعيد.

ورداً على سؤال، شدد النائب هاشم على أن عملية الإنتخاب في تلك الجلسة ممكنة، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على الارادة الوطنية، خصوصاً أن هذا الموضوع سيادي داخلي، لافتاً إلى أن الأمور ليست بعيدة والنقاش قائم وكل القوى تبدي مرونة.