شولتس: المانيا ستقدّم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أثناء زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى كييف أن "بلاده ستقدّم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو". واكد شولتس أن "ألمانيا ستبقى الداعم الرئيسي لأوكرانيا في أوروبا".

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