شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: حملات الشائعات الموجهة ضد مصر تستهدف تقويض استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إنه رغم الشائعات وحملات التشكيك التي تستخدمها الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها الخبيثة لتقويض استقرار الدولة المصرية، إلا أن الدولة مستمرة في تحقيق خطوات ملموسة ونهضة حقيقية في مختلف المجالات ومن بينها تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين البنية التحتية، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.

وأضاف "فرحات"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن حملات التشكيك التي تقودها جماعة الإرهاب تعتمد أيضا على تزييف الحقائق حول موقف الدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومنها القضية الفلسطينية ومواقف مصر الثابتة في دعم الأشقاء، وهو ما يعكس الأهداف الخبيثة إلى تسعي لها هذه الجماعة الإرهابية لزعزعة الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة مشيرا إلى أن الجماعة تسعى إلى استغلال أي أزمة أو موقف دولي لتوجيه اتهامات باطلة للنيل من سمعة الدولة ومكانتها الدولية ولا يمكن إغفال أن هذه الحملات غالبا ما تنشط بالتزامن مع الإنجازات التي تحققها الدولة، في محاولة لتحويل مسار النجاح إلى جدل غير بناء.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية تعزيز وعي المواطنين، من خلال عرض الحقائق والمعلومات وتوسيع إدراكه لحجم المخططات التى تستهدف استقرار الدولة، داعيا جميع القوى الوطنية والمجتمع المدني إلى الالتفاف حول الدولة المصرية ومؤسساتها، والعمل على تعزيز الوعي الشعبي بمخاطر هذه المؤامرات التي تهدف إلى نشر الفوضى مؤكدا أن مصر، بفضل قيادة حكيمة وشعب واع، ستظل قادرة على مواجهة جميع التحديات.



