شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة جوام الأمريكية بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، سواحل جزيرة جوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 219 كيلومتر من قرية ييجو الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.