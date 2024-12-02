المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على قريتي أم حوش والوحشية بمنطقة أعزاز بحلب

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، في بيان انه "سيطرنا على قريتي أم حوش والوحشية بمنطقة أعزاز بحلب بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الكردية و قوات النظام".

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