اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "أفشلنا هجمات للحوثيين على مدمرتين أميركيتين وسفنا تحمل العلم الأميركي في خليج عدن"، مشيرة الى أن "الحوثيين استخدموا في هجمات السبت والأحد 3 صواريخ باليستية و3 مسيرات وصاروخ كروز".
ولفتت الى أن "هجمات الحوثيين المتهورة لم تسفر عن إصابات أو أضرار للسفن والمدمرتين الأميركيتين".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: أفشلنا هجمات للحوثيين على مدمرتين أميركيتين وسفنا تحمل العلم الأميركي في خليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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