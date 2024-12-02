القيادة الوسطى الأميركية: أفشلنا هجمات للحوثيين على مدمرتين أميركيتين وسفنا تحمل العلم الأميركي في خليج عدن

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "أفشلنا هجمات للحوثيين على مدمرتين أميركيتين وسفنا تحمل العلم الأميركي في خليج عدن"، مشيرة الى أن "الحوثيين استخدموا في هجمات السبت والأحد 3 صواريخ باليستية و3 مسيرات وصاروخ كروز".

ولفتت الى أن "هجمات الحوثيين المتهورة لم تسفر عن إصابات أو أضرار للسفن والمدمرتين الأميركيتين".