كنعان: اتفاقية "وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701" تشكّل فرصة استثنائية لإخراج لبنان من الواقع المزري

اشار النائب إبراهيم كنعان في تصريح، الى أن "بعد 35 عاماً على الطائف و18 عاماً على القرار 1701 ومندرجاته، تأتي اتفاقية "وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701" لتشكّل فرصة استثنائية يُبنى عليها لإخراج لبنان من الواقع المزري، فينعم بالاستقرار في كنف الشرعيتين الدستورية والدولية".

واعتبر أن "المطلوب احترام الاتفاق من الجهات المعنية به، والعودة إلى الدستور والشروع في تنفيذ بنودهما ولتكن صفحة جديدة في تاريخنا".