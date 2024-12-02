شكرا لقرائتكم خبر عن 29 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بالبرلمان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والـشكاوى بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، 29 اقتراحا برغبة مقدم من النواب حول قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية، وذلك عقب الجلسة العامة لمجلس النواب:

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير مادة البيتومين المستخدمة في مشاريع وعمليات رصف الشوارع نظرًا لوجود عجز شديد بها – محافظة أسيوط.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فني بقطعة الأرض الفضاء بمدرسة القاهرة الفنية للنسيج في حي الساحل – محافظة القاهرة.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن إنشاء مدرسة التعليم الفني علي قطعة أرض مساحتها ( 3280م ) بحي روض الفرج بأرض عزبة الصفيح – محافظة القاهرة.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال الحديد والصلب بمنطقة مسطرد في مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفي راغب أبو زيد، بشأن إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بمركز زفتى – محافظة الغربية.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة للمتفوقين رياضيًا "مدرسة اسيتيم" محافظة سوهاج.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ايلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مجمع مدارس بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

8. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء إدارة تعليمة بمركز أبو تشت – محافظة قنا.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي محمد حسن، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي بمنطقة غرب الموهوب – مركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إيجاد حل لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بصورة غير عادية.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائب الخضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب أمامي لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات للقطاع العام والخاص والحكومي وخلافة بمدينة طلخا – محافظة الدقهلية.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن تكليف خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات لسد العجز وتفعيل التحول الرقمي.

13. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن زيادة ميزانية مستشفى جامعة الإسكندرية بالقدر الذي يتناسب مع ما تقدمة من خدمات للمواطنين في أربع محافظات.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بمدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائب على العساس، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي عام بدلاً من فصول الثانوي الملحقة على المدرسة الاعدادية بقرية تفتيش السرو – مركز ومدينة فارسكور – محافظة دمياط.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إقامة نادى للمعلمين والمهنيين بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء لجنة للثانوية العامة لمدرسة بنبان الثانوية بقرية بنبان مركز درأو – محافظة أسوان.

18. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إلهامي البارودي، بشأن إحلال وتجديد مبنى الميكنة التابع لقسم الميكنة الزراعية والمبنى الإداري والمسرح بمدرسة الزراعة الفنية نظام الثلاث سنوات بمركز جرجا – محافظة سوهاج.

19. الاقتراح برغبة المقدم من النائب يحيى عيسوي داود، بشأن إحلال وتجديد مدرسة أنيس دوس التابعة لإدارة حوش عيسى التعليمية – محافظة البحيرة.

20. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة تأهيل واصلاح فواصل الكوبري الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة – محافظة أسيوط.

21. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشناوي، بشأن تفعيل مكتب فرع نقابة النقل البري بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

22. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن استبدال كوبرى المشاة المقام على ترعة الباسوسية عند الكيلو 10.5 أمام عزبة أبو غدية التابعة لمركز القناطر الخيرية بكوبرى آخر خرساني للسيارات – محافظة القليوبية.

23. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تبطين مسافة (100م) من ترعة كفر الجبل الشرقي (التعلب) – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

24. الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء حائط ساند لترعة قأو بالمدخل الجنوبي طريق مركز ومدينة طهطا – محافظة سوهاج.

25. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن سرعة عمل كوبري مشاة على طريق القاهرة الإسماعيلية الكيلو 22.5 – حي السلام ثان – محافظة القاهرة.

26. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إمام منصور حسن، بشأن عمل مخرج (نزلة) على الطريق الدائري المزمع إنشاؤه بمدينة فاقوس أعلى طريق السماعنة – محافظة الشرقية.

27. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن توفير سيارات نقل جماعي سواء من المحافظة أو الشركات الخاصة للعمل على حل أزمة المواصلات داخل محافظة دمياط.

28. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن ضرورة غلق مزلقان أبو حمص حتى يتم عمل كوبرى مشاة أو نقل المزلقان لمسافة (200م2) - محافظة البحيرة.

29. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوفير منح دولية لتطوير المدن ذات الطابع السياحي والأثري مثل مدينتي رشيد وسيوة.