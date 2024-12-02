بعد لقائه الأسد في دمشق.. وزير خارجية إيران يصل إلى انقرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد زيارته دمشق ولقائه بالرئيس السوري، غادر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الأحد، متوجها الى العاصمة التركية انقرة، المحطة الثانية لجولته الاقليمية.

وكان عراقجي الذي وصل عصر الأحد الى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، قد التقى بالرئيس السوري بشار الأسد وأجرى معه محادثات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

هذا وشرح عراقجي عقب هذا اللقاء للصحفيين فحوى محادثاته مع الأسد، وقال إنه نقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة دعم إيران لسوريا، وقال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر عن قرب وتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالأعمال الجارية والدعم الذي يجب أن يحدث.

“الموقف صعب”

وقال عراقجي: “كان لي لقاء جيد جدا وهام مع الرئيس بشار الأسد وكان اللقاء صريحا جدا ووديا وتناول الأوضاع الجارية في المنطقة وسوريا”.

كما أضاف: “الموقف في سوريا صعب، لكنني واثق في قدرة حكومة دمشق على الخروج منتصرة مثل المرات السابقة”.

وتابع عراقجي “تظن الجماعات الإرهابية الآن بأنها حصلت على فرصة لتطل برأسها مجددا، لكن سيتم مواجهتها، وإنني على ثقة بأن هذه المرحلة أيضا ستنقضي كما المراحل السابقة بالعز والرفعة للحكومة والشعب والجيش السوري”.

وقبيل زيارته دمشق، أكد وزير الخارجية الإيراني دعم بلاده “الحازم” لسوريا.

ومن المقرر ان يلتقي عراقجي في أنقرة بكبار المسؤولين الاتراك ويجري محادثات معهم حول الاوضاع الجارية بالمنطقة، بحسب إرنا.

يذكر أنه منذ الأربعاء الفائت، انطلق الهجوم المباغت الذي تشنه الفصائل المسلحة في شمال سوريا، فيما انسحبت القوات السورية من حلب، ثاني أكبر المدن في البلاد، علماً أنها كانت أحكمت قبضتها عليها منذ عام 2016، إثر هزيمة المسلحين.

وأدى هذا الهجوم إلى تصاعد المخاوف في العراق، فضلاً عن وروسيا وإيران، حليفتي دمشق، بينما أكدت تركيا أن لا علاقة لها بهذا التطور العسكري.