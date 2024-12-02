هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات مع "حماس": لسنا بمرحلة يغلب عليها التفاؤل لكننا أحرزنا تقدمًا

أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، نقلًا عن مصدر مطّلع على المفاوضات مع حركة "حماس"، تأكيده "أنّنا لسنا في مرحلة يغلب عليها التّفاؤل، لكنّنا أحرزنا تقدّمًا"، مشيرًا إلى أنّ "حماس تصرّ على وقف الحرب، وبدون ذلك لن يتحقّق أي اختراق".

ولفت المصدر إلى أنّ "هناك جوانب سياسيّة في المفاوضات عارضها وزراء"، كاشفًا عن أنّه "تمّ إحراز بعض التّقدّم في قضيّة مركزيّة محل نزاع مع حماس".

وكانت قد ذكرت الهيئة أمس، أنّ "النّقطة المتعلّقة بإنهاء الحرب، لا تزال العقبة الأساسيّة في مفاوضات غزة"،مبيّنةً أنّ "هناك تقدّمًا بمفاوضات صفقة التّبادل، لكنّه لا يشكل اختراقًا".