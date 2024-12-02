أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، نقلًا عن مصدر مطّلع على المفاوضات مع حركة "حماس"، تأكيده "أنّنا لسنا في مرحلة يغلب عليها التّفاؤل، لكنّنا أحرزنا تقدّمًا"، مشيرًا إلى أنّ "حماس تصرّ على وقف الحرب، وبدون ذلك لن يتحقّق أي اختراق".
ولفت المصدر إلى أنّ "هناك جوانب سياسيّة في المفاوضات عارضها وزراء"، كاشفًا عن أنّه "تمّ إحراز بعض التّقدّم في قضيّة مركزيّة محل نزاع مع حماس".
وكانت قد ذكرت الهيئة أمس، أنّ "النّقطة المتعلّقة بإنهاء الحرب، لا تزال العقبة الأساسيّة في مفاوضات غزة"،مبيّنةً أنّ "هناك تقدّمًا بمفاوضات صفقة التّبادل، لكنّه لا يشكل اختراقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات مع "حماس": لسنا بمرحلة يغلب عليها التفاؤل لكننا أحرزنا تقدمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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