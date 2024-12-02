السوداني وبزشكيان أكدا أهمية وقف الحرب بغزة والعمل على منع تداعي الأوضاع بسوريا

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، في بيان، أنّ "السّوداني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، جرى خلاله بحث تطوّرات الأحداث في المنطقة، ولاسيّما ما استجدّ منها في سوريا، بالإضافة إلى ما يحدث في السّاحة الفلسطينيّة من حرب مستمرّة وجرائم ترتكبها قوّات الاحتلال الصّهيوني ضدّ المدنيّين والمنشآت الحيويّة في قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ "الجانبَين أكّدا أهميّة استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة، من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدّد أمن المنطقة واستقرارها".