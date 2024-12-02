مصادر "فرانس برس": عشرات القتلى جراء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

كشفت مصادر طبيّة لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل عشرات الأشخاص على الأقل، نتيجة صدامات بين مشجّعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري (Nzerekore) بجنوب شرق ​غينيا​".

وأشار طبيب في المستشفى الإقليمي للوكالة، إلى أنّ هناك نحو مئة قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرّات. المشرحة ممتلئة". من جهته، أفاد طبيب آخر بأنّ "هناك عشرات القتلى".

وذكرت الصّحافة المحليّة في غينيا أنّ هذه البطولة الرّياضيّة مخصّصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الّذي وصل إلى السّلطة إثر انقلاب في أيلول 2021، وأدّى اليمين الدّستوريّة رئيسًا للبلاد.