لواء إسرائيلي متقاعد: نتانياهو وهاليفي يقودان حربًا بلا رؤية استراتيجية وعليهما الاستقالة

أشار اللّواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك (Itzhak Brik)، إلى أنّ "الإرهاق واضح في صفوف الجنود الإسرائيليّين، والكثير منهم لم يعد لديه رغبة في القتال. الجنود فقدوا الثّقة برئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ وبالقيادة السّياسيّة وبرئيس الأركان ​هرتسي هاليفي​".

ورأى أنّ "نتانياهو وهاليفي يقودان حربًا بلا رؤية استراتيجيّة وعليهما الاستقالة"، لافتًا إلى أنّ "هاليفي لا يتمسّك بمواقفه حتّى يرضي مسؤوليه ويحافظ على منصبه".

وأكّد بريك أنّه "لم يكن للشّعب اليهودي عبر الأجيال، قائدًا تخلّى عن 101 رهينة مرّتَين. فنتانياهو تخلّى عن الأسرى للمرّة الأولى عندما سمح باختطافهم، وللمرّة الثّانية بقراره الخاطئ بعدم تحريرهم"، معتبرًا أنّ "نتانياهو تخلّى عن الأسرى بدافع مصلحة ضيّقة، للحفاظ على حكومته ومنصبه".