الحكومة البريطانية: سنعلن بمؤتمر القاهرة تمويلًا إضافيًا بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني لغزة

أكّدت وزيرة التّنمية البريطانيّة أنيليز دودز (Anneliese Dodds)، قبيل مشاركتها في المؤتمر الدّولي لدعم وتعزيز "الاستجابة الإنسانيّة لقطاع ​غزة​" في القاهرة، أنّ "الوضع في غزة كارثي. سكان غزة بحاجة ماسّة إلى الغذاء والمأوى مع حلول فصل الشّتاء"، مشيرةً إلى أنّ "مؤتمر القاهرة سيكون فرصةً لجمع الأصوات الرّائدة في غرفة واحدة وطرح حلول واقعيّة للأزمة الإنسانيّة".

وأعلنت أنّ "​بريطانيا​ ملتزمة بدعم المجتمعات الأكثر ضعفًا في المنطقة، والتّعهّد بتمويل إضافي لمنظّمة "الأونروا"، ودعم إصلاحات السّلطة الفلسطينيّة. ويجب على إسرائيل أن تتحرّك فورًا لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق"، مبيّنةً "أنّني سألتقي بنظرائي في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة لمناقشة الحاجة إلى إزالة هذه العوائق، والتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، وتحرير الأسرى، وإيجاد حلّ دائم للصّراع".

وكشفت الحكومة البريطانية أنّ "دودز ستعلن عن تمويل بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني لغزة (نحو 22,8 مليون يورو)، بما في ذلك 12 مليون جنيه إسترليني لتمويل مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (أوتشا) وبرنامج الأغذية العالمي". وذكرت أنّ "بريطانيا قد التزمت حتّى الآن بمبلغ 99 مليون جنيه استرليني (120 مليون يورو) للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في هذه السّنة الماليّة، وتوفير الخدمات الحيويّة للمدنيّين في غزة والضفّة الغربيّة من خلال الوكالات الشّريكة".