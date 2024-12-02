وزير الخارجية البحريني: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها

بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السوري بسام صباغ، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية.

وأكد الزياني خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، مع صباغ، "موقف البحرين الثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية المستدامة".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.