شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدمت بجرف.. مقتل شخصين وإصابة 14 إثر تحطم حافلة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت حافلة مساء يوم الأحد قرب منتج للتزلج في جنوب فرنسا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 على الأقل، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وكان هناك 47 شخصًا من بينهم السائق، على متن الحافلة عندما تحطمت بالقرب من منتجع بورت بويمورينز للتزلج، حسبما قالت الإدارة الإقليمية.

ونُقل 7 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الحافلة اصطدمت بجرف

قالت السلطات المحلية إن تحقيقًا أوليًا أظهر أن الحافلة اصطدمت بجرف، لكن الظروف الدقيقة للحادث لم تتضح على الفور.

