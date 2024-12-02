شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

معاهدة التلوث البلاستيكي

إنتاج البلاستيك

الدمام - شريف احمد - فشلت محادثات معاهدة التلوث البلاستيكي بكوريا الجنوبية، إذ لم يستطع المفاوضون التوصل إلى اتفاق، ويخططون لاستئنافها العام المقبل.وهناك مأزق بشأن ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تقلل من إجمالي البلاستيك على كوكب الأرض، وتفرض ضوابط قانونية عالمية على المواد الكيميائية السامة المستخدمة في صناعة البلاستيك.وكان من المفترض أن تكون المفاوضات في بوسان بكوريا الجنوبية، الجولة الخامسة والأخيرة للتوصل إلى أول معاهدة ملزمة قانونيًا بشأن التلوث بالبلاستيك، بما في ذلك في المحيطات، بحلول نهاية عام 2024.ولكن مع نفاد الوقت في وقت مبكر من يوم الاثنين، يخطط المفاوضون لاستئناف المحادثات في العام المقبل، وترغب أكثر من 100 دولة في أن تحد المعاهدة من الإنتاج.هذا بالإضافة إلى معالجة التنظيف وإعادة التدوير، وقالت العديد من هذه الدول إن ذلك أمر أساسي لمعالجة المواد الكيميائية المقلقة.ولكن بالنسبة لبعض الدول المنتجة للبلاستيك والدول النفطية والغازية، فإن ذلك يتجاوز الخط الأحمر، ولكي يتم تضمين أي اقتراح في المعاهدة، يجب أن توافق عليه جميع الدول.هذا وسعت بعض الدول لتغيير العملية بحيث يتم اتخاذ القرارات من خلال التصويت إذا لم يتم التوصل إلى توافق وكانت العملية في حالة شلل. واعترضت الهند والسعودية وإيران والكويت ودول أخرى على تغيير ذلك، معتبرة أن التوافق أمر حيوي من أجل معاهدة شاملة وفعالة.