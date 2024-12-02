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وزيرا الخارجية التركية والسعودية بحثا هاتفيًا بآخر التطورات في سوريا

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ذكرت مصادر في وزارة الخارجيّة التّركيّة، لوكالة "الأناضول"، أنّ "وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​ بحث مع نظيره السّعودي ​فيصل بن فرحان آل سعود​، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، في آخر التّطوّرات في سوريا".

وفي 27 تشرين الثّاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة السّوريّة المسلّحة وقوّات النّظام السّوري في ريف حلب الغربي. وتقدّمت قوّات المعارضة بسرعة باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدّة في ريف إدلب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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