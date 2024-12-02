وزيرا الخارجية التركية والسعودية بحثا هاتفيًا بآخر التطورات في سوريا

ذكرت مصادر في وزارة الخارجيّة التّركيّة، لوكالة "الأناضول"، أنّ "وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​ بحث مع نظيره السّعودي ​فيصل بن فرحان آل سعود​، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، في آخر التّطوّرات في سوريا".

وفي 27 تشرين الثّاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة السّوريّة المسلّحة وقوّات النّظام السّوري في ريف حلب الغربي. وتقدّمت قوّات المعارضة بسرعة باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدّة في ريف إدلب.