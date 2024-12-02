شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات نوعية فى قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائى بالدولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حققت مصر خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في قطاع الزراعة، مستهدفة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير حياة الفلاحين.

ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة:

مشروع توشكى

شهد مشروع توشكى، الذي كان أحد أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في مصر، إعادة إحياء ناجحة. وتم استصلاح آلاف الأفدنة لزراعة محاصيل القمح والذرة والبنجر، مما يعزز من إنتاجية المحاصيل وتقليل الاستيراد.

زيادة الإنتاجية

تبنت الحكومة خطة طموحة لتحويل نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديث، حيث تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى الري بالتنقيط والرش، ما أسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل بنسبة كبيرة وخفض استهلاك المياه في ظل التحديات المائية.

الصادرات الزراعية

استطاعت مصر تصدير أكثر من 5.5 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال عام 2023، وهو رقم قياسي جديد. وتصدرت الموالح، البطاطس، والرمان قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا. ونجحت مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية، بفضل الجودة العالية للمحاصيل الزراعية المصرية.

مبادرات لدعم الفلاحين

أطلقت الدولة مبادرات متعددة لدعم صغار المزارعين، مثل "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات في القرى الزراعية. كما تم توفير قروض زراعية بفائدة ميسرة لتمكين الفلاحين من تطوير أراضيهم وزيادة إنتاجيتهم.

رؤية واعدة للزراعة المصرية

تستمر مصر في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي الكبرى مثل مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان، مما يُعد نقلة نوعية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات، وتؤكد هذه الإنجازات التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة توفر حياة كريمة للمواطنين وتضمن مواجهة التحديات العالمية بكفاءة.