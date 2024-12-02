شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أوكرانيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة خسائر بالجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

إجمالي خسائر روسيا

906 آلاف قتيل وجريح

هجوم روسي ليلي

الدعم الأوروبي لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات المسلحة الروسية تكبدت أكبر خسائر لها في أوكرانيا خلال نوفمبر منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين ونصف العام.وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن إجمالي عدد الجنود الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح في شهر نوفمبر بلغ 45720 جنديًا، منهم 2030 جنديًا في يوم واحد.وبحسب إحصاء الأوكراني يجري تحديثه يوميًا، فإن إجمالي خسائر روسيا منذ بداية الحرب بلغ أكثر من 742 ألف بين قتيل وجريح.ولا يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.قبل بضعة أسابيع فقط، ذكرت روسيا أن عدد الضحايا الذين تكبدتهم أوكرانيا بلغ نحو 906 آلاف بين قتيل وجريح.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا فقدت هذا العام وحده عددًا من الجنود يفوق عددهم في العامين الأولين من الحرب.وكقاعدة عامة، لا يمكن التحقق من مصادر مستقلة من صحة أعداد الضحايا في مثل هذه الصراعات، ولم تعلن موسكو ولا كييف حتى الآن أرقامًا دقيقة عن خسائرهما الخاصة.أعلن مسؤولون أوكرانيون يوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين على الأقل في هجوم روسي خلال الليل على منطقة دنيبروبيتروفسك الصناعية الأوكرانية.وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرجي ليساك في منشور على تطبيق تليجرام، إن من بين المصابين البالغ عددهم 24 شخصًا، يوجد 18 منهم في المستشفى و7 منهم في حالة حرجة، وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا.ووقع القصف في قرية تساريتشانكا، التي تقع على مقربة من العاصمة الإقليمية دنيبرو.زار رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا والممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس كييف يوم الأحد، بمناسبة أول يوم على توليهما منصبيهما، في لفتة رمزية تهدف إلى التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي لأوكرانيا.وخلال الليل، شنت روسيا مجددًا هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد أوكرانيا.ووفقًا لمسؤولي الدفاع الجوي الأوكرانيين، استخدمت روسيا في الهجمات إجمالي 78 طائرة مسيرة، جرة اعتراضها جميعًا أو تحويل مسارها.ولكن صاروخًا واحدًا أصاب بلدة زاريشانكا، وأدى إلى تضرر عدة مبان سكنية ومتجر.