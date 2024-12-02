شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج كثيفة.. مناطق في أمريكا تصاب بحالة تجمد شديدة والان نبدء بالتفاصيل

طقس أمريكا

أجواء الطقس في أمريكا

الدمام - شريف احمد - تسببت ثلوج كثيفة ودرجات حرارة شديدة البرودة في بقاء مناطق من الولايات المتحدة في حالة تجمد شديد.وعلى الرغم من الطقس القطبي، فإن راكبي عربات الجليد الآلية والمتزلجين يستمتعون بالأجواء الشتوية في مناطقهم الخاصة.ولفت خبراء الأرصاد الجوية، إلى إمكانية وجود أخبار جيدة قبيل مباراة في دوري كرة القدم الأمريكي في بوفالو.وفي منطقة تاج هيل النائية في شمال ولاية نيويورك، سجلت منطقة بارنز كورنرز تساقط جليد بمعدل وصل إلى 46 بوصة (117 سنتيمترا).ويمكن أن يتساقط الجليد الناتج عن تأثير بحيرة أونتارو بمعدل عدة أقدام في وقت واحد.وفي بوفالو، سعى مسؤولو فريق بيلز التابع لدوري كرة القدم الأمريكي، إلى توظيف عمال لإزالة الثلوج في الاستاد خلال الموسم، بما في ذلك قبل مباراة ليلة اليوم الأحد ضد فريق سان فرانسيسكو 49 إي آر إس.وقال فريق بيلز إنه سيدفع للعامل 20 دولارًا في الساعة، بجانب طعام ومشروبات ساخنة.