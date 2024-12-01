ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان العلاقات الأخوية

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بعد أن وصل ولي العهد، اليوم، إلى الإمارات في زيارة خاصة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء ـ الذي جرى في قصر الروضة بمدينة العين ــ بولي العهد في بلده الإمارات، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.

وهنأ ولي العهد رئيس الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، معربا عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيد التقدم والرفعة.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة، ومسارات التعاون الثنائي، والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تضافر الجهود، للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وقد أقام رئيس الإمارات مأدبة عشاء تكريما للأمير محمد بن سلمان.