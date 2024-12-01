ترمب يحذر دول «بريكس» من استبدال الدولار… ويهددهم بالرسوم الجمركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالَب الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترمب، اليوم السبت، الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار، محذراً من فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «نريد التزاماً من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة (بريكس) أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم، وإلا فسوف تواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة، وعليها توقع توديع الدخول في الاقتصاد الأميركي الرائع»، وفق “الشرق الأوسط”.

وأضاف: «عليهم إيجاد (مغفل) آخر. لا يمكن أن تجد مجموعة (بريكس) ما يحل محل الدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك سيكون عليها توديع السوق الأميركية».

وتعهَّد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه سيجعل من المكلِّف للدول الابتعاد عن الدولار. وهدد باستخدام الرسوم الجمركية لضمان امتثالهم.

وناقشت مجموعة دول «بريكس» قضية إلغاء الدولار في قمة 2023. واكتسب رد الفعل العنيف ضد هيمنة الدولار زخماً في 2022 عندما قادت الولايات المتحدة الجهود لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

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