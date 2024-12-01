شكرا لقرائتكم خبر عن "الأضرار جسيمة".. عاصفة قوية تضرب اليونان والان نبدء بالتفاصيل

عاصفة في اليونان

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرقة الإطفاء المحلية في اليونان أن جميع المناطق المحيطة ببحر إيجة تقريبا تعرضت لعاصفة قوية، ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة، كما أسفرت عن مقتل شخص في إحدى الجزر اليونانية.وكانت جزيرة رودس اليونانية، التي تعد مقصدا شهيرا لقضاء العطلات، الأكثر تضررا، وجرى نشر رجال الإطفاء 600 مرة هناك لإنقاذ الأفراد وتصريف المياه من المنازل التي غمرتها المياه.وذكرت فرقة الإطفاء أنه تعين إجلاء سكان قرية في جزيرة ليمنوس، بسبب الفيضانات، كما فقد رجل حياته.وحظرت الحماية المدنية اليونانية حركة المركبات في رودس حتى يوم غد الاثنين، ولا يسمح بالعمل إلا لفرقة الإطفاء والشرطة وخدمات الإسعاف.وكانت العاصفة مصحوبة برياح قوية، كما كان هناك تساقط كثيف للثلوج في شمال غرب اليونان، بحسب ما ورد في تقارير الإذاعة اليونانية.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الخطر لم ينته بعد، إذ أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في وسط اليونان خلال الساعات المقبلة.