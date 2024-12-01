الخارجية البريطانية: نحث جميع الجهات بسوريا على حماية المدنيين والبنية التحتية لمنع تفاقم المعاناة

حثّت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، "جميع الجهات بسوريا على حماية المدنيين والبنية التحتية لمنع تفاقم المعاناة"، مشيرة الى أن "الوضع في سوريا هو خطأ نظام الرئيس السوري بشار الأسد لاعتماده على روسيا وإيران".

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