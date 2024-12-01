ياسين قام بجولة تفقدية في مدينة صور للاطلاع على أضرار العدوان

قام منسق لجنة الطوارىء الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بجولة في مدينة صور للاطلاع على الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، برفقة رئيس بلدية صور واتحاد البلديات المهندس حسن دبوق. وشملت الجولة تفقد الأضرار الكبيرة التي طالت المباني والبنية التحتية في شوارع المدينة كفعل إبادة مكانية للمدينة قام بها جيش الاحتلال. بالإضافة إلى تفقد محطة ضخ المياه الرئيسية في المنطقة والتي تعرضت لتدمير كبير والذي يمنع وصول المياه عن سكان مدينة صور وجوارها.
وسيتم التواصل مع المنظمات الدولية الشريكة في برنامج الاستجابة الإنسانية والجهات المانحة لتأمين بناء وتركيب محطة مياه جديدة تحت ادارة مؤسسة المياه في الجنوب وبالتنسيق مع بلدية صور واتحاد البلديات، بما يضمن استدامة توفير المياه النظيفة لسكان المدينة والجوار.
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