حميه زار أبرشية القاع للروم الكاثوليك وشكر أبناءها على "احتضانهم لأهلهم خلال فترة العدوان"

زار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، اليوم، أبرشية القاع للروم الملكيين الكاثوليك، حيث التقى راعي الأبرشية الأب اليان نصرالله، وشكره وأبناء الرعية على "احتضانهم لأهلهم من مختلف قرى بعلبك الهرمل خلال فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان".

كما قدم حميه شكره وامتنانه "لأهلنا في جميع قرى محافظة بعلبك الهرمل من دون استثناء".