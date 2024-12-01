زار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، اليوم، أبرشية القاع للروم الملكيين الكاثوليك، حيث التقى راعي الأبرشية الأب اليان نصرالله، وشكره وأبناء الرعية على "احتضانهم لأهلهم من مختلف قرى بعلبك الهرمل خلال فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان".
كما قدم حميه شكره وامتنانه "لأهلنا في جميع قرى محافظة بعلبك الهرمل من دون استثناء".
كانت هذه تفاصيل خبر حميه زار أبرشية القاع للروم الكاثوليك وشكر أبناءها على "احتضانهم لأهلهم خلال فترة العدوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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