الخطوط الأردنية افتتحت عودة شركات الطيران العربية الى مطار بيروت الدولي

افتتحت الخطوط الجوية الأردنية اليوم، عودة شركات الطيران العربية الى مطار بيروت الدولي، بعد تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها الى المطار، إثر بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الشهرين الماضيين.

وقد حطت رحلتان للخطوط الجوية الاردنية اليوم في المطار، على أن تليها تباعًا رحلات لشركات اخرى الى مطار بيروت الدولي مثل العراقية والتركية والاماراتية وغيرها.

وبدأت منذ السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الأرقام تسجل يوميا وصول 4000 الى 4200 حتى تاريخ الليلة الماضية، ومن المتوقع إرتفاع أعداد الوافدين يوميا خلال الأيام القادمة.