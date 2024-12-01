الجديد: وزير الدفاع الفرنسي سيصل الى لبنان خلال 48 ساعة المقبلة للبحث بتطبيق قرار وقف النار

افادت معلومات قناة "الجديد"، عن أن "وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو سيصل الى لبنان خلال 48 ساعة المقبلة للبحث بتطبيق قرار وقف النار وغيره من القرارات التي تتعلّق بعمل لجنة المراقبة الخماسية".

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