الرئيس الايراني: بعد وقف إطلاق النار بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى ان "الأحداث في سوريا جزء من المؤامرات الخبيثة للكيان الصهيوني لنشر الفوضى داخل الدول الإسلامية"، معتبرا ان "الحفاظ على وحدة أراضي الدول وسوريا هو جزء من استراتيجية طهران الإقليمية".

ولفت الى ان "بعد وقف إطلاق النار بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة".