اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى ان "الأحداث في سوريا جزء من المؤامرات الخبيثة للكيان الصهيوني لنشر الفوضى داخل الدول الإسلامية"، معتبرا ان "الحفاظ على وحدة أراضي الدول وسوريا هو جزء من استراتيجية طهران الإقليمية".
ولفت الى ان "بعد وقف إطلاق النار بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الايراني: بعد وقف إطلاق النار بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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