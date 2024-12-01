ترامب يعلن تعيين مسعد بولس كمستشار له للشؤون العربية والشرق أوسطية

اعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه "اختار رجل الأعمال الأميركي اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وكان بولس، صهر ترامب، التقى مرارا مع زعماء عرب ومسلمين أميركيين خلال الحملة الانتخابية.

وهذه هي المرة الثانية في الأيام القليلة الماضية التي يختار فيها ترامب أحد أصهاره لمناصب في إدارته.

وأعلن ترامب عن اختياره لقطب العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب، ليشغل منصب السفير الأميركي لدى فرنسا.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أطلق بولس حملة لصالح ترامب بهدف حشد دعم الأميركيين اللبنانيين والعرب، ويتمتع بولس بجذور قوية في كل من الولايات المتحدة ولبنان.

وفي تشرين الثاني 2022، تزوج مايكل بولس وتيفاني ترامب في حفل كبير في منتجع ترامب مار الاجو في فلوريدا، بعد خطبتهما في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وذكرت ثلاثة مصادر تحدثوا مع بولس في الأشهر القليلة الماضية إنه كان يتواصل مع أطراف من مختلف أطياف المشهد السياسي اللبناني متعدد الأقطاب.