شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: نحن أمام جريمة فى غزة هى الأكبر فى التاريخ الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إننا أمام 190 شهيدا من 1000 صحفى فى غزة، شهداء لنقل الحقيقة، مضيفا: "نحن أمام جريمة هى الأكبر فى التاريخ الإنسانى".

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى، أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يحمل اسم فلسطين، مشيرا الى أن حلم الانتصار لفلسطين واستعادة هذه الأرض لن يفارقنا.

وتابع :" كل يوم يثبت الصحفيين الفلسطينيين أن الحرية مهما كان ثمنها غالى فهى قريبة، نتمنى أن نزور الزملاء الصحفيين فى فلسطين وغزة والقدس والضفة الغربية قريبا".