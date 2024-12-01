شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر قدمت خيرة أبنائها من أجل فلسطين وتحريرها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 06:45 م

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن مصر قدمت خيرة أبنائها من أجل فلسطين وتحرير فلسطين، مضيفا أن دور نقابة الصحفيين المصريين سيظل محفور فى قلوبنا.

ووجه ناصر أبو بكر خلال كلمة له فى اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى، الشكر لنقابة الصحفيين المصريين على تواصلهم الدائم، متابعا :"نقابة الصحفيين المصريين كل الشكر لا يكفى ليعبر عن حب الشعب الفلسطينى لهم".

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين الى أنه عندما تكون مصر فى عافية وقوية نشعر أيضا بقوتنا لأن قوة مصر هو السند الأساسى الذى نرتكز عليه، لافتا الى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تجوب العالم من أجل نشر الرواية الفلسطينية وكشف كذب رواية الاحتلال .

وأوضح أن الاحتلال الصهيونى يعتمد فى روايته على الكذب والتضليل، لافتا الى أن الصحفيين الفلسطينين يعملون تحت القصف ووسط جثث الشهداء، مضيفا: "نجحت الرواية الفلسطينية فى أن يصدقها العالم ويسجل لصحفى غزة والتاريخ أنهم مدرسة فى التحدى ومواصلة العمل".



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (1)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (2)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (3)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (4)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (5)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (6)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (7)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (8)



اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين مع الشعب الفلسطينى (9)