شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن ترميم وصيانة مساجد أثرية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور على جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا (الأثري) بحي روض الفرج، محافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى مصطفى، بشأن سوء الحالة الإنشائية لمسجد السلطان الأشرف برسباى (الأثرى) بمدينة الخانكة، محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد، بشأن عدم إجراء ترميم لمسجد العمرى (الأثري) بمدينة فوه، محافظة كفر الشيخ مما يجعله عرضه للانهيار.

وتطرق النواب فى المناقشات خلال الاجتماع إلى الطلبات بشأن ترميم المساجد الأثرية وبطء وزراة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في درء الخطورة عن تلك المساجد، متمثلا في إعداد المقايسات والمغالاة فيها وتحديد شركات معينة فى الترميم وعدم توسيع قاعده الشركات لتحقيق التنافسية بين الشركات ولسرعة الإنجاز.

وأوضح النائب محمد عبد الرحمن راضي أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أنه من المفترض عند الإعداد يتم إرسال المقايسات بالقيمة المالية لوزارة الأوقاف إلا أن الآثار تقوم بعدم الإرسال، وكذا عدم إعداد مقايسات كاملة وذلك أن الآثار عملت مقايسة لمسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق، مقايسة حوائط داخلية ولم تضع السقف المتهالك في المقايسة الأولى، وتضع حاليا مقايسة للسقف والحوائط الداخلية وتتأخر في إرسالها للأوقاف.

وطالب راضي، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس رئيس قطاع المشروعات الهندسية بوزارة السياحة والآثار، واتفق لجنة الشئون الدينية على هذا الطلب.

جانب من الاجتماع