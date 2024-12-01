ولي العهد يصل الإمارات في زيارة خاصة

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"إعلان الكويت": وقف جرائم القتل للمدنيين في غزة ورعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب
أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن قمة الكويت أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة. وقال اليحيا في...
القمة الخليجية تدعو المجتمع الدولي لوقف النار في غزة
بعد انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت، وسط ظروف إقليمية وعالمية مضطربة، شدد أمين عام مجلس التعاون الخيلجي، جاسم محمد...
«قمة الكويت»: دعوات لتنسيق أمني وتكامل اقتصادي
وسط دعوات اتنسيق الأمني والسياسي، بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم اليوم (الأحد)، في الكويت، اجتماعهم ضمن أعمال القمة...
ولي العهد في القمة الخليجية.. تواصل وتنسيق تجاه التحديات والتطورات الإقليمية
تكمن أهمية مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية...
الأوضاع الإقليمية والتعاون المشترك على رأس أجندة القمة الخليجية بالكويت
انطلقت في الكويت، اليوم الأحد، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان...
قمة الكويت تدعم جهود السعودية نحو حل الدولتين
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، دعم القمة الخليجية الـ45 لجهود السعودية في الدفع نحو "حل الدولتين"، كما...
ولي العهد يصل إلى دولة الكويت
وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
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