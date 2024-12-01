ولي العهد يصل الإمارات في زيارة خاصة

"إعلان الكويت": وقف جرائم القتل للمدنيين في غزة ورعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن قمة الكويت أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة. وقال اليحيا في... الكويت: الكويت: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ القمة الخليجية تدعو المجتمع الدولي لوقف النار في غزة بعد انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت، وسط ظروف إقليمية وعالمية مضطربة، شدد أمين عام مجلس التعاون الخيلجي، جاسم محمد... الكويت: الوكالات الكويت: الوكالات 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ «قمة الكويت»: دعوات لتنسيق أمني وتكامل اقتصادي وسط دعوات اتنسيق الأمني والسياسي، بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم اليوم (الأحد)، في الكويت، اجتماعهم ضمن أعمال القمة... الكويت: الوكالات الكويت: الوكالات 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ ولي العهد في القمة الخليجية.. تواصل وتنسيق تجاه التحديات والتطورات الإقليمية تكمن أهمية مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ الأوضاع الإقليمية والتعاون المشترك على رأس أجندة القمة الخليجية بالكويت انطلقت في الكويت، اليوم الأحد، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ قمة الكويت تدعم جهود السعودية نحو حل الدولتين أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، دعم القمة الخليجية الـ45 لجهود السعودية في الدفع نحو "حل الدولتين"، كما... الكويت: دوت الخليج الكويت: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ ولي العهد يصل إلى دولة الكويت وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن... الكويت: دوت الخليج الكويت: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ

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