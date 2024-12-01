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ولي العهد يصل الإمارات في زيارة خاصة

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"إعلان الكويت": وقف جرائم القتل للمدنيين في غزة ورعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب

أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن قمة الكويت أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة. وقال اليحيا في...

980733e467.jpgالكويت:
12b46fc009.jpg29 جمادى الأولى 1446 هـ

القمة الخليجية تدعو المجتمع الدولي لوقف النار في غزة

بعد انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت، وسط ظروف إقليمية وعالمية مضطربة، شدد أمين عام مجلس التعاون الخيلجي، جاسم محمد...

icon-byline.pngالكويت: الوكالات
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1446 هـ

«قمة الكويت»: دعوات لتنسيق أمني وتكامل اقتصادي

وسط دعوات اتنسيق الأمني والسياسي، بدأ قادة دول وممثلوهم اليوم (الأحد)، في الكويت، اجتماعهم ضمن أعمال القمة...

icon-byline.pngالكويت: الوكالات
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1446 هـ

ولي العهد في القمة الخليجية.. تواصل وتنسيق تجاه التحديات والتطورات الإقليمية

تكمن أهمية مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1446 هـ

الأوضاع الإقليمية والتعاون المشترك على رأس أجندة القمة الخليجية بالكويت

انطلقت في الكويت، اليوم الأحد، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1446 هـ

قمة الكويت تدعم جهود نحو حل الدولتين

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، دعم القمة الخليجية الـ45 لجهود السعودية في الدفع نحو "حل الدولتين"، كما...

icon-byline.pngالكويت: دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1446 هـ

ولي العهد يصل إلى دولة الكويت

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...

icon-byline.pngالكويت: دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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