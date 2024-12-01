"إعلان الكويت": وقف جرائم القتل للمدنيين في غزة ورعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب

أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن قمة الكويت أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة. وقال اليحيا في البيان الختامي إن القادة أكدوا على أهمية تعزيز الاشتراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وأكد قادة دول المجلس في "إعلان الكويت" دعمهم تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتلى الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إعلان الكويت للقمة الخليجية، مشيرا إلى أنه بحث بحث التحديات الحرجة والخطيرة في المنطقة.

وطالب البيان بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي للمدنيين في غزة.

ودعا إلى رعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب في غزة، مؤكداً أنه يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. ودان البيان الختامي للقمة الخليجية، استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ورحب باتفاق وقف النار في لبنان، ودعا اللبنانيين لتغليب مصلحة دوت الخليج العليا.

كما رحب بجهود السعودية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

وأكد البيان الختامي الخليجي أيضا على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي بما يحقق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات لدول الخليج.