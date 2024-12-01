البابا فرنسيس يوجه نداء عاجلا إلى اللبنانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، "دعوة ملحة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد.

وقال البابا، في ساحة القديس بطرس بعد صلاة الأحد "أوجه دعوة عاجلة إلى جميع السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية على الفور ... حتى تعود المؤسسات إلى عملها الطبيعي للقيام بالإصلاحات اللازمة وضمان دور البلاد كمثال للتعايش السلمي بين مختلف الأديان".

منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، بات منصب رئيس الجمهورية شاغرا.

تأتي تصريحات البابا بعد أيام قليلة على دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وقال البابا "أرحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة في لبنان وآمل أن تلتزم به جميع الأطراف ليتسنى للسكان المتضررين من النزاع العودة إلى ديارهم".