ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه إلى الإمارات في "زيارة خاصة". ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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