أكد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن "أنقرة لن تسمح أبدا بالأنشطة الإرهابية ضد المدنيين السوريين"، مشددا على أن "أنقرة ضد التطورات في سوريا التي قد تفاقم عدم الاستقرار".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركي: أنقرة لن تسمح أبدا بالأنشطة الإرهابية ضد المدنيين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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