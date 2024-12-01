وزير خارجية الكويت: القمة الخليجية اليوم لم تتطرق لتطورات الوضع في سوريا

اشار وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، الى أن "القمة الخليجية اليوم لم تتطرق لتطورات الوضع في سوريا".
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت القمة الخليجية الـ45، في الكويت بمشاركة قادة وممثلي الدولة المضيفة والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
واشار امير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح خلال القمة الى أننا "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا ما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي"، مجددا "إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة".
ودعا إلى "وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية"، مدينا "الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران". وأكد أننا "ندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
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