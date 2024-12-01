شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش توصيل الصرف الصحى للمناطق المنخفضة فى إدكو بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، طلبا إحاطة للنائب محمد عبد الله ، بشأن، عدم إنشاء مأخذ محطة مياه شرب بقرية إدفينا الجديد بمدينة إدكو والقري التابعة لها، محافظة البحيرة، وكذلك مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة إدكو، وبشأن مشروع إقامة مأخذ لمحطة مياه الشرب بإدفينا.

واستعرض زين الدين، طلبا الإحاطة، قائلا:" تم تخصيص مساحة 2100م2 الواقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منذ عام 2017 لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا باعتباره من المشروعات ذات النفع العام، بهدف زيادة حصة مدينة إدكو من مياه الشرب بعد الانتهاء من خط الـ 700 مم، وأيضا زيادة حصة مركز رشيد، خاصة وأن المأخذ القديم متهالك ويحتاج إلى صيانة عاجلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018، وكذلك انتهاء موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمونية المياه فى تلك المنطقة، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ المأخذ الحالي، مشيرا إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2022 بند 11/1 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة مأخذ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه حتى تاريخه لم يتحقق شئ على أرض الواقع، غير مخاطبات ومراسلات بين الجهات وبعضها وكأنها ليست منفعة عامة ستعود علي مركزين بالقرى التابعة لهم بحل دائم من مشكلة انقطاع المياه، مطالبا، توضيح أسباب التأخير فى إنهاء إجراءات قطعة الأرض المراد عمل مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا للنفع العام، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج إلى صيانة عاجلة، مشددا على ضرورة الاستفادة من تشغيل خط الـ700 والذي كلف الدولة ملايين الجنيهات.

ومن جانبه أكد المهندس فرج زكي عطية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لمأخذ إدفينا تم إدراجه في خطة الهيئة القومية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار التخصيص من محافظة البحيرة أو وزارة الري.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أنه تم مخاطبة وزارة الري للتنسيق لإنهاء التخصيص، مشيرا إلى أن آخر خطاب من المحافظة إلى الوزارة منتصف ١٥ يوليو العام الجاري.

وفيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للمناطق المنخفضة في إدكو، أكد المهندس فرج زكي عطية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في 1 أكتوبر الماضي تم عقد اجتماع، وتم الاتفاق على أن تقوم المحافظة بتنفيذ المشروع.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم محمد الديب، نائب محافظ البحيرة، التنسيق بين المحافظة ووزير البترول للتنفيذ بالمشاركة مع شركات البترول الموجودة في المنطقة.

ومن جانبه طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموافاة اللجنة برد وزارة البترول، وكذلك تحديد موعد زمني لتنفيذ توصيل الصرف الصحي للمناطق المنخفضة المحرومة في إدكو.