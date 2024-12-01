شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب ترفع شعار "الحلول السريعة" لمشاكل توصيل الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حرص اللجنة البرلمانية متابعة طلبات الإحاطة المُحالة إليها مع كافة الوزارات المعنية للوصول إلي موقف حاسم بشأنها، بما يحقق مصالح المواطنين، لاسيما وأن النواب يهدفون من خلال طلباتهم إيجاد حلول عاجلة وسريعة لمشاكل تخص دوائرهم واحتياحات أهاليها من خدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ومنها المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطي بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وأشار النائب طلعت السويدي، إلي تلقي اللجنة البرلمانية خطابا رسمياً من وزارة البترول بشأن طلب الاحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي يفيد بأن قري تمي الأمديد مدرج ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي العام المالي 2026/2027 حيث سيتم تغذيتها عن طريق مد خط بطول 8.5 كم، وأن قري السنبلاوين مدرجة ضمن خطة توصيل الغاز خلال العام المالي 2025/2026.

وطالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزارة البترول بإيفادة النواب مقدمي طلبات الاحاطة بالردود الرسمية علي صناديقهم الخاصة، بجانب المخاطبة الرسمية إلي اللجنة البرلمانية.