قداس راحة لروح سعيد عقل بمناسبة مرور 10 سنوات على غيابه

احتفل الأب شربل نبهان بمناسبة مرور 10 سنوات على غياب الشاعر الكبير سعيد عقل وبدعوة من رئيس منتدى زحلة الاكاديمي الدكتور بديع الحاج شاهين وببركة سيادة المطران جوزف معوض راعي ابرشية زحلة المارونية، بالذبيحة الالهية في كاتدرائية مار مارون كساره وقد شارك في القداس عدد كبير من الاصدقاء ومحبي الشاعر سعيد عقل. بعد القداس التقى الجميع مع صاحب السيادة المطران جوزف معوض السامي الاحترام.

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