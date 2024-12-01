النشرة: الجيش الاسرائيلي جرف منازل في مارون الراس واطلق نيران الرشاشات الثقيلة على بنت جبيل

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الجيش الإسرائيلي أطلق نيران الرشاشات الثقيلة قرابة الثانية من بعد ظهر اليوم من موقعه عند اطراف مارون الراس في اتجاه مدينة بنت جبيل".

واشار الى أن "الدخان شوهد يتصاعد من أحد أحياء بلدة مارون الراس حيث عمد الى جرف بعض المنازل في البلدة".