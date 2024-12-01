مشتركو MTC و ALFA في النبطية ومنطقتها يعانون من سوء تغطية لخدمات الاتصال والانترنت والترك تابعت الموضوع مع المعنيين

يعاني مشتركو شركتي الخليوي MTC و ALFA في النبطية ومنطقتها من سوء تغطية لخدمات الاتصال والانترنت بشكل لافت. وقد تابعت محافظ النبطية هويدا الترك هذا الموضوع باهتمام، واجرت اتصالات مع المدراء المعنيين في شركتي الخليوي، بعدما تبلغت الكثير من المناشدات من المواطنين من كل البلدات والقرى في محافظة النبطية عموما، وفي قضاء النبطية خصوصا.

ولفتت الترك الى ان المعنيين في شركة تاتش ابلغوها بأنهم عملوا على اصلاح 50 بالمئة من الاعطال في المنطقة، مما ادى الى تحسن ملحوظ في خدمات الخليوي في بلدات حاروف وجبشيت والنبطية الفوقا، ويتم تشغيل المحطات تباعا.

واشارت الى أنها تبلغت من المعنيين في شركة ألفا ان هناك محطة في ارنون توقفت عن الخدمة بسبب اصابتها بأضرار كبيرة، مما يؤثر على توفير خدمة لمشتركي الفا في المنطقة، الا ان ذلك سيتم اصلاحه خلال ال48 ساعة المقبلة.