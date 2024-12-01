أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، لوسائل الإعلام الأميركية، أن "البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في غزة لكنه لم يصل إلى ذلك بعد".
واشار الى أننا "نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يُبذل حتى اليوم. ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: نأمل أن نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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