المرصد السوري: مقتل ثمانية مدنيين بغارات روسية على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل ثمانية مدنيين بينهم سيدة وطفلان جراء غارات روسية على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا". واشار المرصد الى أن "الغارات طالت مخيما للنازحين، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة خمسين آخرين بجروح". وتعد مدينة إدلب ومحيطها معقلا لهيئة تحرير الشام التي تقود الهجوم في محافظة حلب المجاورة.

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