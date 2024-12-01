زيلينسكي: الانضمام إلى الحلف الأطلسي أساسي لبقاء أوكرانيا

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الانضمام إلى الحلف الأطلسي أساسي لبقاء أوكرانيا، واشاد بعد لقاء رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم لإجراء محادثات، بقرار المسؤول الأوروبي زيارة كييف فور توليه منصبه الجديد.
واوضح زيلينسكي في تصريح له، "يسعدني أن أرحب اليوم في أوكرانيا - في اليوم الأول من عمل القيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية - برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا".
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