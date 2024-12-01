القمة الخليجية تدعو المجتمع الدولي لوقف النار في غزة

بعد انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت، وسط ظروف إقليمية وعالمية مضطربة، شدد أمين عام مجلس التعاون الخيلجي، جاسم محمد البديوي، على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة.

كما أضاف في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام قادة الدول الأعضاء والمشاركين في القمة أن "على المجتمع الدولي الدفع تجاه وقف النار في القطاع الفلسطيني"

وأشاد بدور السعودية ودعمها لحل الدولتين، بما يرسي أسس السلام في المنطقة.

بدوره، دعا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول غزة، مجدداً إدانته للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما شدد في كلمته الافتتاحية على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة وتوفير المساعدات لهم. وأشار إلى أن بلاده تدعم الجهود السعودية للدفع بحل الدولتين.

كذلك أعلن رفض الكويت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران.

فيما أشاد بالموقف الإيراني بشأن العلاقات مع دول الخليج.

إلى ذلك، أكد أن التحديات الإقليمية تهدد أمن واقتصاد الخليج، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل المشترك.

يشار إلى أن انعقاد القمة يأتي وسط ظروف إقليمية صعبة بدءاً من الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى هدنة لبنان فضلا عن التطورات العسكرية في سوريا، مروراً باليمن. كما تتزامن القمة مع تحولات ومستجدات وتوترات تشهدها المنطقة والعالم.