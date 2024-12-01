قمة الكويت تدعم جهود السعودية نحو حل الدولتين

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، دعم القمة الخليجية الـ45 لجهود السعودية في الدفع نحو "حل الدولتين"، كما أشاد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وشدد أمير الكويت الذي ترأس بلاده القمة، على موقف دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة دولة فلسطينية "وفق المرجعيات الدولية"، مضيفاً: "نؤكد ثبات موقفنا المبدئي والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأدان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين" و "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران"، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى "ممارسة دوره لضمان تنفيذ كافة قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة، ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة".

واعتبر أمير الكويت أن "ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، نتج عنه استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وبشأن علاقات دول الخليج العربي مع إيران، أشاد أمير الكويت بـ"البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها طهران نحو مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف "نتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجانبين، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسْن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

التكامل الاقتصادي

وفي الشأن الخليجي، دعا أمير الكويت إلى "تسريع التكامل الاقتصادي" بين دول المجلس، قائلاً: "نجتمع اليوم في ظل ظروف بالغة التعقيد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنميتنا لشعوبنا ورخائها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية".

وانطلقت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، الأحد، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.

بدوره أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بإطلاق السعودية "تحالف حل الدولتين"، ودعا المجتمع الدولي إلى "الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف البديوي، خلال كلمته في افتتاح الدورة 45 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي: "نواصل تعزيز التضامن والتعاون في ظل التحديات المحيطة بنا"، بالإضافة إلى "مواصلة عقد الشراكات مع دول آسيا".

واعتبر فهد آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني، أن "انعقاد هذه اللقاءات بانتظام يزيد التلاحم بين أبناء دول المجلس، ويعزز من مكانة المجلس في المجتمع الدولي وقدرته على مواجهة التحديات المشتركة".

وأكد "العزم على مواصلة الجهود المشتركة في جميع مجالات التعاون، وصولاً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة".